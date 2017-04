Serie B, Avellino-Frosinone: domani già si torna in campo

Alessandro Nobile

02/04/2017 13:22

AVELLINO FROSINONE ANTICIPO / Turno infrasettimanale per la news Serie B, nella 34esima giornata, si gioca subito dopo le gare del week-end e il turno si apre con l'anticipo del lunedì sera che vedrà sfidarsi, al Matusa, il Frosinone e l'Avellino. Il calciomercato non ha cambiato molto il volto di due squadre pronte già a scendere in campo.

Avellino-Frosinone, si torna in campo subito in Serie B

Queste due squadre hanno iniziato il campionato, ovviamente, con obiettivi diversi che solo solo una delle due sta raggiungendo in pieno, momenti bui invece hanno fermato l'Avellino verso il raggiungimento del suo obiettivo stagionale. Il Frosinone, dopo la retrocessione dello scorso anno, ha come obiettivo primario la risalita immediata nella massima serie e sta facendo un ottimo campionato sotto la guida di Pasquale Marino che ha raccolto una squadra nuova ma alla quale ha subito regalato il suo gioco, attualmente si trova prima in classifica e tra le top del campionato è sicuramente quella più continua, ora la Spal dista 2 punti e si può cominciare a pensare a qualcosa di grande. L'Avellino invece non sta facendo un grande campionato, ha iniziato sotto la guida tecnica di Mimmo Toscano che però non è riuscito a regalare alla sua squadra un gioco degno dell'obiettivo che si erano prefissati, l'ingresso ai playoff; all'esonero del tecnico ex Ternana sulla panchina degli irpini si è seduto Walter Novellino che inizialmente ha conquistato un po' di punti che li ha allontanati dalla zona retrocessione per poi subire sconfitte clamorose come quella casalinga contro il Perugia per 0-5. Attualmente, però, gli uomini di Novellino sono a 7 punti dalla zona playoff e i campani faranno di tutto per chiudere questo divario e provare, comunque e a fatica, a conquistare l'obiettivo stagionale.

Domani sera si gioca allo Stadio Matusa e in casa i ciociari sono, quasi sempre, una sentenza dato che nelle 16 gare stagionali giocate tra le mura amiche sono arrivate per 11 vittorie e 3 pareggi con sole due sconfitte; inoltre nelle ultime 5 giocate in casa sono arrivate quattro vittorie ed un pareggio e questo fa capire come la squadra di Marino sia in un'ottima serie casalinga che vuole continuare. La vittoria in casa della Spal, la seconda nelle ultime tre gare, ha dato nuova linfa ai giocatori del Frosinone che hanno ripreso la marcia decisa dopo lo stop, forzato, per 1-0 contro il Bari allo Stadio San Nicola. Passo, invece, decisamente diverso per gli irpini in trasferta dato che nelle 16 apparizioni lontane dal Partenio l'Avellino ha conquistato soltanto 11 punti (2 vittorie e 5 pareggi) che li ha relegati in quart'ultima piazza (solo Cesena, Brescia e Ternana hanno un rendimento peggiore in trasferta) per le gare giocate in trasferta; questo passo non può far contento Novellino, la gara del Matusa può essere un trampolino di lancio per cambiare anche questa situazione ma non sarà semplice calcolando l'atmosfera nella quale si giocherà l'anticipo lunedì sera.

Ci sono, sicuramente, tanti giocatori chiave nelle due squadre ma andremo ad analizzare coloro che stanno facendo maggiormente la differenza in questa stagione, stiamo parlando di Federico Dionisi e Matteo Ardemagni; l'ex Livorno, ora in forza al Frosinone, alla vigilia della stagione era dato come un elemento chiave ma non più decisivo di Daniel Ciofani che però ha segnato solamente 11 reti in questo campionato contro le 13, proprio di Dionisi che si è preso la scena e sta trascinando gli uomini di Marino verso il ritorno in Serie A. Per quanto riguarda l'Avellino, invece, dall'arrivo di Ardemagni si sperava fosse lui l'uomo copertina della squadra e fino ad ora sta rispettando le attese, con i suoi 11 gol è l'attaccante più prolifico della squadra e quello più decisivo che sta provando a tenere a galla gli uomini di Novellino. Domani sera, dunque, sarà Dionisi contro Ardemagni. Le quote date dai bookmaker danno favorita ovviamente la squadra di casa (1.57) contro il 3.50 del pareggio ed un'improbabile, secondo loro, impresa dell'Avellino che è addirittura quotato a 6.50.