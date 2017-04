Hebei Fortune, prima rete per Hernanes: gol vittoria dal dischetto

02/04/2017 12:29

HEBEI FORTUNE HERNANES / Prima rete per Hernanes con la maglia dell'Hebei Fortune. Si sblocca l'ex centrocampista della Juventus, che mette a segno l'1-0 valido per la vittoria contro il Guizhou Zhicheng. Decisivo il tiro dal dischetto, con il brasiliano che festeggia alla sua maniera, ovvero con un salto all'indietro. Ecco cos'ha scritto sul proprio profilo Instagram: "Primo 'backflip' in Cina! Bellissimo vedere tutti i tifosi eccitati per la nostra prima vittoria casalinga!".

L.I.