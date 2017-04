Napoli-Juventus, idee Rafael e Lemina: scende in campo anche la scaramanzia

Antonio Papa (@antoniopapapapa)

02/04/2017 12:37

NAPOLI JUVENTUS RAFAEL LEMINA / Non ditelo a Sarri e ad Allegri, anche perché probabilmente lo sanno già. Napoli-Juventus è una sfida dai tanti sapori e dai tanti colori, uno spettroscopio che va dall'altissima posta sportiva in palio alle liti di mercato delle ultime sessioni. Nel calderone del pathos ci finisce qualsiasi cosa, e la sfortuna può anche trasformarsi in 'fortuna'. Anche se, va detto, bisogna essere parecchio scaramantici per vederla così.

Da Rafael a Lemina, Napoli-Juventus fra cabala e scaramanzia

I più bravi non avranno bisogno di scorrere a ritroso le news Serie A per trovare un dato, anzi due dati che fanno drizzare le antenne ai tifosi più superstiziosi. Già, perché la Dea Bendata potrebbe trasformare la necessità in virtù e far gioire i napoletani che ora si stanno disperando per la possibile assenza di Reina. Lo spagnolo potrebbe e dovrebbe farcela, ma in caso contrario è pronto Rafael, portiere brasiliano che ai tifosi azzurri non evoca ricordi del tutto positivi. Tranne per un piccolo particolare: Rafael infatti è stato il portiere che ha regalato la Supercoppa Italiana al Napoli due anni fa, con una prestazione maiuscola e il punto esclamativo dei rigori. "Siamo entrati nella storia", disse il suo agente a Calciomercato.it nel day-after della partita. L'ultimo trofeo di Benitez e della squadra partenopea con su inciso a caratteri cubitali il nome del portiere brasiliano. Almeno su questo si può sperare. Piccola nota di cabala anche in casa Juventus. Tanti problemi in avanti, Dybala e Mandzukic non sono al meglio e potrebbero saltare il match, come ha detto anche Allegri, e in campo potrebbe esserci la sorpresa Mario Lemina. Il giovane centrocampista francese è stato l'ultimo juventino a violare la porta del San Paolo, in quel 2-1 di diciotto mesi fa che fece sprofondare la Juventus nel baratro prima della grande rimonta. Buona notizia per la Juve o per il Napoli? Bisognerebbe chiederlo a chi sta già toccando ferro da giorni e giorni.