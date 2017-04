SONDAGGIO CM.IT - Napoli-Juventus, azzurri favoriti sui social

02/04/2017 12:06

SONDAGGIO CM.IT NAPOLI JUVENTUS / Stasera al 'San Paolo' andrà in scena la prima delle due sfide ravvicinate tra Napoli e Juventus, valida per il campionato. Una lotta che in questi anni ha rappresentato la sfida tra prima e seconda, con i bianconeri sempre avanti al termine della stagione. Quest'anno il Napoli accoglie i bianconeri da terzo in classifica, alle spalle della Roma ma, come ribadito dai follower del profilo ufficiale Twitter di Calciomercato.it, gli uomini di Sarri partono con i favori del pronostico. Il 57% ha votato per la vittoria del Napoli, seguito dal 25% in favore della Juventus. Infine il 18% si è espresso per il pareggio finale.

L.I.