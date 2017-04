Napoli-Juventus, Cannavacciuolo: "Higuain? Una ladrata. Merita indifferenza"

02/04/2017 11:44

NAPOLI JUVENTUS CANNAVACCIUOLO / In vista del big match di Serie A tra Napoli e Juventus che andrà in scena stasera, 'La Gazzetta Sportiva' propone un'intervista allo chef Antonino Cannavacciuolo, grande tifoso azzurro: "Sarà un'ottima cena, ma sapete che vi dico? Perdiamo... Sarri è un grande chef, burbero e con fondamenta solide. Allegri mi piace tanto, speravo arrivasse lui dopo l'addio di Benitez. Higuain? Il suo errore è l'essere scappato senza metterci la faccia. Poteva dirci il perché, lanciare qualche frecciata. E invece quelle visite in Spagna... E' sembrata una ladrata. I napoletani dovrebbero 'cucinargli' solo indifferenza, fa più male. Immaginate se entrasse in campo e nessuno se lo filasse. Resterebbe da solo a dire: 'mo che faccio?'. Invece sa già che ci saranno fischi e insulti: forse lo caricheranno".



L.P.