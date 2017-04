Coppa Italia, Roma-Lazio: pessimismo per De Rossi. Le ultime da Trigoria

02/04/2017 11:08

COPPA ITALIA ROMA-LAZIO / Filtra pessimismo a Trigoria, in casa Roma, sulla presenza di Daniele De Rossi in campo nel derby di Coppa Italia contro la Lazio di martedì. Secondo quanto riferisce 'Sky', difficilmente il centrocampista - alle prese con un infortunio alla schiena - riuscirà a partire da titolare nella gara di ritorno valida per la semifinale di Coppa Italia. Il centrocampo giallorosso, salvo sorprese, dovrebbe essere composto da Leandro Paredes e Kevin Strootman.

S.D.