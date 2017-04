Leicester, Hiddink rivela: "Ho detto 'No'"

02/04/2017 10:45

HIDDINK LEICESTER / L'allenatore olandese Guus Hiddink ha rivelato un retroscena di calciomercato al 'Sunday Times' sul suo mancato approdo sulla panchina del Leicester dopo il divorzio con Claudio Ranieri: "Per essere corretto. non ho parlato direttamente col Leicester, ma sapete come funziona... 'Stanno pensando a te'. Hanno chiesto di me indirettamente, ma ho detto 'no'. Se avete decido di esonerare Ranieri, perché non puntare sul suo 'secondo'? Shakespeare conosce il club, conosce i giocatori. 'Perché non vedete come va con lui?', ho detto. E fortunatamente avevo ragione. Il problema salvezza è stato risolto in 5 giorni".

S.D.