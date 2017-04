02/04/2017 10:38

CALCIOMERCATO FIORENTINA DUNCAN / Tutti su Alfred Duncan, non solo club italiani. Accostato nelle ultime settimane a Fiorentina e Lazio, il centrocampista del Sassuolo avrebbe attirato anche le attenzioni del Bayer Leverkusen che ieri, riferisce 'sportmediaset.it', ha spedito un emissario all'Olimpico' per monitorarlo durante la sfida proprio contro i biancocelesti, in cui però è sceso in campo solo per 26'.



L.P.