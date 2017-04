Closing Milan, modello Arsenal per il futuro societario rossonero

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

02/04/2017 10:57

CLOSING MILAN NEWS ARSENAL - Tutti si domandano da tempo quale sarà il futuro societario del Milan. Il closing del 13-14 aprile viene dato ormai per certo, visto che Yonghong Li è riuscito a mettere insieme i soldi necessari per acquistare il club da Fininvest. Ci sono voluti tanti mesi, in cui chiarezza sulla situazione non c'è stata nelle news Milan emerse, ma sembra che siamo giunti al rush finale di questa estenuante vicenda. Anche in caso di chiusura definitiva dell'affare, alcuni dubb rimarrebbero comunque. Soprattutto sugli investimenti relativi al calciomercato. E' noto che ai rossoneri serva una campagna acquisti di livello per tornare in alto e non si sa se la futura proprietà potrà garantirla.

Milan del futuro ispirato all'Arsenal?

Il Milan nel proprio destino potrebbe ispirarsi all'Arsenal. Non solamente per il fatto di essere in grado di valorizzare i giovani e magari di tenersi a lungo in panchina Vincenzo Montella, anche se sarà difficile arrivare a un ciclo lungo quanto quello di Arséne Wenger. Più che altro sotto il profilo legato all'assetto societario. Secondo quanto spiegato in mattinata da 'La Repubblica', la struttura proprietaria potrebbe essere simile.

Viene spiegato che Elliott Management Corporation, il fondo americano che sta prestando soldi a Yonghong Li, avebbe già individuato degli investitori pronti a prendere le redini del club nel caso in cui l'uomo d'affari cinese non riuscisse a rimborsare il prestito entro i 18 mesi stabiliti. A quel punto tornerebbe materializzarsi la somiglianza con l’assetto di controllo dell’Arsenal, dal 2007 nelle mani di una holding che ha avuto numerosi avvicendamenti tra businessman. Adesso gli azionisti principali sono l’americano Stan Kroenke e l’uzbeko Alisher Usmanov. Un altro punto di contatto tra i club può essere rappresentato dal fatto che fino al 2013 la presidenza dei 'Gunners' sia rimasta a un esponente della famiglia Hill-Wood, per decenni alla guida della società. Succederebbe qualcosa del genere anche al Milan con Silvio Berlusconi presidente onorario.