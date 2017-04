Napoli-Juventus, azzurri senza scelta: servono due vittorie

Salvatore Lavino (@sal85lav)

02/04/2017 12:11

NAPOLI JUVENTUS SERIE A / Napoli-Juventus è senza ombra di dubbio l'evento calcistico della settimana, con le due sfide ravvicinate che si giocheranno entrambe al 'San Paolo', dapprima per la trentesima giornata di Serie A e poi per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. E i bianconeri, dopo lo smacco di mercato che ha portato Higuain a Torino, scendono in Campania forti della loro posizione di doppio vantaggio: al primo posto tenuto saldamente con un margine provvisorio di +5 sulla Roma (che ieri ha vinto contro l'Empoli) corrisponde il 3-1 dell'andata allo Stadium conseguito sugli azzurri fra le polemiche. Il Napoli non può e non deve fare calcoli per queste due partite: sarà fondamentale vincerle entrambe, per tanti ottimi motivi.

Napoli-Juventus, Serie A e Coppa Italia: una sfida che vale doppio

Anche se le news Napoli inducono al pessimismo (Reina potrebbe non farcela), per gli azzurri ottenere i 3 punti stasera vorrebbe dire tenere il passo della Roma per il secondo posto, e guardare da lontano - ma non da lontanissimo - anche alla prima posizione. Non è da matti sperarci, lo sarebbe semmai non farci un pensiero, specialmente considerando la prestigiosa sfida col Barcellona, che porterà via energie preziose alla Juve. C'è poi la Coppa Italia, che negli ultimi anni ha regalato, assieme alla Supercoppa, delle sfide emozionanti tra partenopei e bianconeri. L'impresa per gli azzurri è possibile, c'è da ribaltare un 3-1 che proietterebbe gli uomini di Sarri in finale e che si rivelerebbe essere un risultato di grande prestigio, soprattutto se accoppiato ad una eventuale vittoria oggi. Vincere non una, ma due volte contro la Juventus in tre giorni, proprio contro la squadra del grande ex Higuain, vorrebbe dire superare un grosso esame di maturità e dare un segnale molto importante per il presente ed anche per il futuro. Anche perché la Coppa Italia non è un impegno di serie b, ma una competizione importante che assume prestigio dai quarti di finale in poi. E definirla 'coppetta' è un discorso di comodo che tirano fuori quelli che perdono. Non fa mai piacere venire sconfitti, al contrario sarebbe grandioso alzare al cielo il terzo trofeo in sei anni. E questa è una partita che si gioca anche fuori dal campo, in ottica calciomercato. E' spuntato, infatti, negli ultimi giorni un retroscena che riguarda Insigne e la stessa Juventus. Il Napoli deve vincerle entrambe, non ci sono deroghe: i motivi, come abbiamo visto, sono davvero tanti.