Calciomercato Milan, patto con Montella per Deulofeu

Matteo Bellan (@TeoBellan)

02/04/2017 10:32

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU MONTELLA / Gerard Deulofeu è senza dubbio una delle sorprese più positive del Milan in questa stagione. Arrivato nel calciomercato invernale in prestito secco dall'Everton, lo spagnolo si è subito conquistato spazio con Vincenzo Montella ed è diventato un elemento fondamentale della squadra. In parte l'infortunio di Giacomo Bonaventura lo ha agevolato, ma con le sue qualità il ragazzo sarebbe comunque riuscito a prendersi una maglia da titolare. I tifosi sono già innamorati di lui e premono per una sua permanenza, che però sarà tutt'altro che semplice. Il Barcellona vanta una clausola di recompra a 12 milioni di euro, deve decidere se esercitarla e cosa fare in seguito. Il calciomercato Milan può dipendere anche dalle mosse del club catalano.

Calciomercato Milan, Deulofeu potrebbe rimanere

Stando a quanto riportato stamane dal quotidiano 'Tuttosport', il Barcellona è intenzionato a riacquistare il cartellino di Deulofeu. Il Milan dovrà trattare con la società blaugrana la permanenza del giocatore. Montella, in caso di conferma con conquista dell'Europa League, vorrebbe che lo spagnolo venisse ripreso per continuare a valorizzarlo. Molto dipenderà anche dalla volontà del ragazzo, che nell'anno che porterà al Mondiale potrebbe decidere di spingere per la restare in rossonero a giocare con continuità invece che essere una riserva al Barça. Il club di via Aldo Rossi potrebbe strappare un altro prestito.

Montella non si è sbilanciato sulla permanenza di Deulofeu, però è innegabile che al tecnico il giocatore piaccia e l'idea di averlo a disposizione nella prossima stagione non può che renderlo contento. Come detto in precedenza, ci sarà da trattare con il Barcellona e l'esito dei negoziati è imprevedibile. Bisognerà vedere cosa vorrà fare la società catalana con il talento classe 1994, in base pure al desiderio del futuro allenatore che sostituirà Luis Enrique. La prossima dirigenza del Milan, targata Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, cercherà comunque di 'regalare' Deulofeu a Montella e di accontentarlo in altre richieste di mercato. Il tecnico campano si è meritato la fiducia di tutti in questi mesi.