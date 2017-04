Calciomercato Roma, duello col Tottenham per Özyakup

02/04/2017 09:34

CALCIOMERCATO ROMA ÖZYAKUP / Sfida Tottenham-Roma (ma non solo) per Oguzhan Özyakup, centrocampista classe 1992 del Besiktas: secondo quanto si legge in Inghilterra sulle colonne del 'Daily Express', gli 'Spurs' sarebbero pronti a lanciare l'assalto in estate su input dell'allenatore Mauricio Pochettino.

La valutazione del cartellino si aggira attorno ai 12 milioni di sterline (pari a circa 14 milioni di euro). Sulle tracce di Özyakup, oltre a Roma e Tottenham, ci sono anche Arsenal e Siviglia.

S.D.