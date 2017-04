Gossip, Muntari ha le idee chiare: "Lascio il calcio e divento... meccanico!"

02/04/2017 09:14

MUNTARI MECCANICO / Una lunga carriera condita da tanti trofei (una Champions League, un Mondiale per Club, due scudetti, due Supercoppe Italiane, una Coppa Italia e una Coppa d'Inghilterra), poi le avventure all'estero ed il ritorno in Italia, al Pescara, dove non pensa di restare ancora a lungo, anche se si vede sul campo per qualche anno ancora. E poi? Stop, basta calcio, e via con una nuova vita. Sulley Muntari ha le idee chiare, e in un'intervista pubblicata oggi da 'La Gazzetta Sportiva' racconta cosa farà una volta appesi gli scarpini al chiodo: "Non bevo e non fumo, quindi gioco ancora 6-7 anni e poi mi tolgo del tutto dal calcio. Non mi immagino né allenatore né dirigente. Ho un paio di concessionarie auto, ma sapete come mi vedo? Meccanico, di quelli con le mani sporche di grasso, a smanettare sotto le macchine. Ora però pensiamo a salvarci. Poi mi scadrà il contratto e sarà difficile che resti a Pescara. La mia famiglia è a Milano, mio figlio ha 18 mesi e io voglio vederlo tutti i giorni".

L.P.