Milan, Muntari torna sul gol contro la Juventus: "Se lo avessero convalidato..."

02/04/2017 08:50

MILAN MUNTARI / Pescara-Milan è la sfida del cuore per Sulley Muntari. Arrivato in Abruzzo a gennaio da svincolato, il centrocampista ghanese parla ai microfoni de 'La Gazzetta Sportiva' in vista della sfida all'Adriatico e racconta il suo amore per i rossoneri: "Non mi pare nemmeno di essere in ritiro col Pescara, ma di essere arrivato qui col Milan per giocare contro il Pescara... Sarà come giocare contro mio fratello. Salvezza? La vedo fattibile. Senza nulla togliere a Oddo, se ci fosse stato lui dall'inizio non saremmo dove siamo".

Inevitabile, poi, tornare sul celebre gol non convalidato contro la Juventus: "Anche se lo avessero dato probabilmente non sarebbe bastato per lo scudetto. La verità è che loro con Conte si sentivano dei leoni. Poi però rifletto: noi avevamo Ibra, Robinho, Seedorf, Nesta, Thiago. Con questa gente puoi giocare anche al 50% e vinci lo stesso, quindi non sono ancora riuscito a darmi una spiegazione. Quello scudetto perso e il fatto di non aver chiuso la carriera al Milan sono i miei rimpianti più grossi. In rossonero avrei potuto fare di più. Derby per l'Europa? Spero ci vadano tutte e due. Se devo scegliere... l'Inter mi piace, ma tifo Milan".

L.P.