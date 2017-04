Calciomercato Roma, Mancini dopo Spalletti: avvistamento 'sospetto'

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

02/04/2017 09:00

CALCIOMERCATO ROMA MANCINI / Sarà Roberto Mancini l'allenatore che raccoglierà l'eredità di Luciano Spalletti sulla panchina della Roma in estate? L'edizione odierna de 'Il Messaggero' rivela un retroscena di calciomercato che potrebbe essere un indizio in tal senso.

Nella giornata di ieri, attorno alle 18.30 (circa due ore prima, quindi, del fischio d'inizio allo Stadio Olimpico di Roma-Empoli), Roberto Mancini è stato visto entrare nel palazzo dove è situato lo studio Tonucci, quartier generale della Roma di James Pallotta.

Il tecnico di Jesi - scrive il quotidiano romano - potrebbe aver partecipato ad una conference call con Londra o un altro 'centro' decisionale della proprietà giallorossa, magari con Franco Baldini con cui ha giocato insieme nel Bologna nella stagione 1981/1982. Solo ipotesi, perché la versione di Roberto Mancini è un'altra: in quello stesso palazzo ci sarebbe anche il suo parrucchiere di fiducia, che è tornato a frequentare da quando si è nuovamente trasferito nella Capitale.

Quel che è certo è che in casa calciomercato Roma regna l'incertezza sulla guida tecnica della squadra per la prossima stagione, dal momento che Luciano Spalletti - in scadenza di contratto a giugno - continua a rimandare l'annuncio sul suo futuro. La capacità di attrarre calciatori importanti potrebbe spingere la Roma a tentare di piazzare il 'colpo' Mancini, seppur l'allenatore di Jesi resti affascinato dalla prospettiva di tornare ad allenare in Premier League.

Calciomercato Roma, tra Spalletti e Mancini: le dichiarazioni sul futuro

Nella conferenza stampa della vigilia di Roma-Empoli, Luciano Spalletti ha ribadito: "Io se non vinco, non rimango: vincere significa vincere un trofeo. Fare tanti punti è un piacere. I percorsi verranno raccontati poi da altri. Qui ci sono tanti grandi firme e loro racconteranno quello che vogliono raccontare".

Roberto Mancini, a fine marzo, da par suo ha dichiarato a proposito del futuro: "Aspetto con serenità, vediamo quello che succede. Se potessi scegliere tra Italia ed estero, tutta la vita all'estero".

Per la panchina della Roma non va sottovalutata la pista estera: soprattutto in caso di arrivo ufficiale di Monchi come nuovo direttore sportivo, potrebbero prendere quota le candidature di Emery, Pochettino o Sampaoli.