Calciomercato Inter, Yaya Touré in Italia? L'ivoriano ha deciso!

02/04/2017 08:39

CALCIOMERCATO INTER YAYA TOURE' / Yaya Touré, in scadenza di contratto a fine stagione col Manchester City, ha deciso il suo futuro: secondo quanto si legge sulle pagine del 'Daily Mirror', il centrocampista ivoriano avrebbe fatto sapere alle varie pretendenti che ha intenzione di rimanere in Premier League e, quindi, 'sfidare' i 'Citizens' (che non gli hanno ancora fatto pervenire una proposta di rinnovo) nel campionato inglese.

Il quotidiano britannico conferma che tra le squadre interessate al giocatore ci sono anche club italiani. Nel passato più o meno recente, Yaya Touré è stato accostato sia all'Inter che al Milan.

S.D.