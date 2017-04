Calciomercato Juventus, Verratti lascia la porta aperta: "Sto bene al Psg, ma..."

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

02/04/2017 08:30

CALCIOMERCATO JUVENTUS VERRATTI / L'avvicinamento all'estate di calciomercato va avanti tra dichiarazioni, repliche e annunci che assumono sempre più le sembianze di tante puntate di una telenovela destinata a tenere incollati milioni di appassionati nei prossimi mesi. Protagonista principale l'oggetto del desiderio di praticamente tutti i top club europei, ovvero il playmaker del Paris Saint-Germain e della Nazionale, Marco Verratti. L'eliminazione dei francesi agli ottavi di finale di Champions League con la clamorosa rimonta del Barcellona al 'Camp Nou' ha aperto una ferita nel rapporto tra il regista abruzzese ed il Psg. Ferita che, secondo molti, porterà alla separazione a fine stagione. Juventus ed Inter lo sperano, così come Bayern Monaco e lo stesso Barcellona, che lo ha individuato come erede naturale di Xavi. E lui, Verratti, mentre continua a ribadire di sentirsi bene sotto la Torre Eiffel, lascia la porta aperta al futuro che potrebbe essere lontano dalla Ligue 1.



Proprio nella tarda serata di ieri, dopo aver conquistato da protagonista la Coupe de la Ligue a Lione asfaltando il Monaco, l'ex Pescara è tornato a parlare delle voci che impazzano ormai da settimane: "Ho ancora quattro anni di contratto - le parole riportate da 'leparisien.fr' - Sto bene a Parigi. Ma come ogni anno discuteremo con la dirigenza a fine stagione e vedremo...".