Calciomercato Milan, c'è anche l'ombra di Conte su Donnarumma

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

02/04/2017 08:13

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Gianluigi Donnarumma, uno dei protagonisti 'annunciati' del calciomercato estivo, ha attirato le attenzioni dei maggiori club inglesi: sulle tracce del portiere rossonero - scrive il 'Daily Mirror' - ci sono i due club di Manchester, City e United, ma anche il Chelsea di Antonio Conte leader della classifica della Premier League.

Secondo il quotidiano inglese, il Milan sarebbe pronto a cedere il giocatore alla cifra 'giusta', a causa delle richieste elevate di Mino Raiola per la firma sul nuovo contratto (160mila sterline a settimana, pari a poco meno di 190mila euro). Le 'big' della Premier League, a differenza del club meneghino, non avrebbero problemi a garantire quella cifra. Il cartellino del portiere è valutato 50 milioni di sterline (poco meno di 60 milioni di euro).

Il colpo Donnarumma in casa calciomercato Milan rientrerebbe in una girandola di portieri ben più vasto, che riguarderebbe anche il Real Madrid (pronto ad acquistare uno tra David De Gea e Thibaut Courtois). In casa 'Citizens', Claudio Bravo non convincerebbe mentre Joe Hart non sembra aver futuro alla corte di Pep Guardiola.