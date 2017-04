Napoli-Juventus, Allegri medita la mossa a 'sorpresa'

02/04/2017 00:37

NAPOLI JUVENTUS LEMINA - Potrebbero esserci alcune sorprese nello scacchiere della Juventus che affronterà domenica sera al 'San Paolo' il Napoli. Tra defezioni e alfieri non in perfette condizioni, Allegri potrebbe presentare una formazione inedita per il big-match contro gli azzurri di Sarri. Una di queste potrebbe essere l'utilizzo dal 1' di Mario Lemina, che verrebbe schierato a destra sulla trequarti nel 4-2-3-1 bianconero, rimpiazzando almeno inizialmente Cuadrado, rientrato solo venerdì dopo la parentesi con la Colombia. Una soluzione che il tecnico toscano aveva già provato nella ripresa del match di Genova contro la Sampdoria, quando il francese ex Marsiglia sostituì proprio il colombiano.

G.M.