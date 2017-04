FACEBOOK - Napoli-Juventus, Milik morde il freno!

02/04/2017 00:21

NAPOLI JUVENTUS MILIK - Non scenderà in campo dal primo minuto, ma Arkadiusz Milik non vede l'ora di assaporare l'atmosfera del 'San Paolo' per Napoli-Juventus. L'attaccante polacco ha postato su Facebook: "Mancano 24 ore alla partita contro la Juve. Teniamo le dita incrociate: forza Napoli sempre!". L'ex Ajax, rientrato a febbraio dopo il grave infortunio al ginocchio, spera di avere spazio a gara in corso dopo la grigia prestazione in Coppa Italia nella semifinale d'andata giocata a Torino.



G.M.