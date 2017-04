Calciomercato Roma, la Bundesliga si muove per Ascacibar

01/04/2017 23:52

CALCIOMERCATO ROMA/ Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it nei giorni scorsi, Facundo Fraga lo aveva già anticipato: "Abbiamo registrato un interesse dalla Germania per Ascacibar" ha dichiarato il procuratore, mettendo anche club italiani e spagnoli sulle tracce del giocatore. Un interesse, quello dalla Bundesliga, confermato da 'Sport Bild' che in giornata, ha messo il giovane terzino dell'Independiente nel mirino del Lipsia. Il club tedesco dovrà vedersela con diversi club italiani come Roma, Fiorentina e Sassuolo, oltre agli spagnoli dell'Atletico Madrid.

S.F.