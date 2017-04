Roma-Empoli, Spalletti ai giornalisti: "Cosa ne sapete di quello che ho detto ai giocatori?"

01/04/2017 23:29

ROMA EMPOLI/ Il tecnico della Roma Luciano Spalletti, ha commentato così il successo ottenuto dai giallorossi sull'Empoli grazie ad una doppietta di Edin Dzeko: "Abbiamo fatto un primo tempo sottotono anche per merito di una buona prestazione dell'Empoli - ha spiegato Spalletti a 'Premium Sport' - era importante fare bene prima di aspettare Napoli-Juve di domani e il derby di martedì con la Lazio. Il mio futuro? Se io ora facessi il bilancio già pensando all'anno prossimo sarebbe controproducente per la squadra. Non penso a quello che sarà il prossimo contratto, penso che ho una squadra forte e voglio vincere. Non è una vittoria sporca, nella ripresa abbiamo giocato molto meglio rispetto al primo e il risultato non fa una piega".

NAPOLI-JUVENTUS - "Oggi abbiamo guadagnato qualcosa ed è importante, con Napoli-Juventus avremo comunque una percentuale di guadagno. Guarderò la partita perché ci sono bravi allenatori e giocatori forti, c'è sempre da imparare qualcosa".

FUTURO - "Il mio futuro? Si potrebbe dire, in anticipo, che si mettano i bastoni tra le ruote della squadra. Se adesso facessi il bilancio della stagione ostacolerei la Roma. Voi non sapete cosa ho detto, cosa ho modificato dall'anno scorso e nemmeno quello che ho detto quest'anno quando abbiamo ridefinito gli obiettivi. Questo non lo sapete e non potete trarre conclusioni".

OBIETTIVI - "Noi siamo usciti dall'Europa League e ci siamo incasinati la Coppa Italia. Se non si vince che costruiamo? Chi pensa così taccheggia. Io ho detto di avere una squadra forte e i ragazzi lo sanno. Ho detto che devono ambire a vincere e se non lo fa la colpa è nostra e devo prendermi le mie responsabilità".

BOTTA E RISPOSTA - Ai microfoni di 'Sky Sport', alla domanda "Il suo concetto di calcio va al di là del trofeo?" Spalletti risponde infastidito: "Cosa ne sai di quello che dico alla squadra? Se si fa un bilancio per il futuro si infastidisce la squadra. Prima dicevano che non potevamo stare al tavolo delle forti, poi ci siamo stati per un periodo. Noi dobbiamo ambire a vincere. Tento di essere coerente, la mia è coerenza, la vostra è interpretazione per mettere il bastone fra le ruote".

CONFERENZA STAMPA - Spalletti in conferenza stampa ha poi aggiunto: "Loro meglio di noi nel primo tempo. Era una partita insidiosa, ora pensiamo alla gara importantissima contro la Lazio. Perotti? Ha carattere forte, che tende a nascondere problemi come un piccolo infortunio che l'ha rallentato. Napoli-Juventus? Forse risultato migliore per noi sarebbe il pareggio".

S.F.