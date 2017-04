Chelsea, 'follia' Conte: 85 milioni per il bomber!

01/04/2017 23:18

CHELSEA MORATA CONTE - Tutto su Alvaro Morata. Antonio Conte non avrebbe cambiato idea e metterebbe sempre in cima alla lista della spesa l'ex attaccante della Juventus per il calciomercato della prossima estate. Il manager del Chelsea scarterebbe l'ipotesi del ritorno a Londra di Lukaku, 'sponsorizzato' dal Dt Emenalo. Secondo il 'Sun', Conte continuerebbe a pressare il patron Abramovich per avere il via libera per l'ingaggio dell'attuale attaccante del Real Madrid, con i 'Blues' che potrebbero spingersi a mettere sul piatto un assegno vicino agli 85 milioni di euro. Morata - riserva di lusso nell'undici di Zidane e sotto contratto al momento fino al 2021 - nelle intenzioni di Conte andrebbe a sostituire in attacco Diego Costa, possibile partente a fine stagione.



G.M.