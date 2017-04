Roma-Empoli, Martusciello: "Negativo solo il risultato. Rigore? Per me è fuorigioco"

01/04/2017 23:06

ROMA EMPOLI MARTUSCIELLO - Tutto secondo pronostico nell'anticipo tra Roma ed Empoli. Giovanni Martusciello ha analizzato la sconfitta per 2-0 contro i giallorossi: "E' stata una buona prova, i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione. Sono ovviamente dispiaciuto per il risultato negativo - ha dichiarato il tecnico dei toscani a 'Premium Sport' - Dobbiamo essere fiduciosi, il campionato è ancora molto lungo. Il rigore non dato? Per me è fuorigioco. E' una situazione complicata, non voglio fare polemiche. Lo scudetto? La Juventus è una spanna superiore rispetto a Napoli e Roma".

G.M.