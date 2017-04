Calciomercato Roma, Dzeko: "Magari Spalletti va via anche se vince..."

01/04/2017 22:52

ROMA DZEKO SPALLETTI - Edin Dzeko, al termine del match vinto contro l'Empoli grazie ad una sua doppietta, si è soffermato anche sul futuro di Luciano Spalletti: "Sicuramente mi dispiacerebbe se andasse via. Dispiacerebbe a me, così come a tutta la squadra - ha detto il bomber bosniaco a 'Sky Sport' - Ma deve decidere solo il mister quale sarà la sua strada, noi dobbiamo fare di tutto per vincere". Poi a 'Premium Sport' ha aggiunto: "Magari Spalletti va via anche se vince...".



G.M.