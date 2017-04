Roma-Empoli, Dzeko in clima derby: "Martedì vogliamo la finale"

01/04/2017 22:43

ROMA EMPOLI DZEKO - Edin Dzeko guarda già oltre. Il centravanti bosniaco si proietta subito al decisivo derby di Coppa Italia contro la Lazio dopo la doppietta realizzata stasera all'Empoli: "Siamo una squadra forte e martedì faremo di tutto per fare un risultato che ci porterà in finale - ha dichiarato l'ex Manchester City a 'Premium Sport' - Abbiamo pensato un po' al derby, però abbiamo conquistato ugualmente i tre punti. Napoli-Juventus? Sarà una bella partita, la guarderò sicuramente anche perché oggi abbiamo vinto. Un pareggio sarebbe un buon risultato per noi".

G.M.