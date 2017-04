Chelsea, Conte non si abbatte: "Adesso pensiamo al City"

02/04/2017 06:31

CONTE CHELSEA - Tonfo inatteso del Chelsea a 'Stamford Bridge' contro il Crystal Palace. Antonio Conte - al centro anche dei rumors di calciomercato che lo vogliono sulla panchina dell'Inter la prossima stagione - non si demoralizza per il ko casalingo: "Il calcio è così, dobbiamo accettarlo. Abbiamo subito due gol in pochi minuti dopo il vantaggio: serve migliorare in determinate situazioni - ha spiegato in conferenza stampa l'ex tecnico della Juventus - La Premier è molto competitiva, il Crystal Palace è un'ottima squadra, nel campionato inglese può succedere di tutto. Ora dobbiamo soltanto pensare alla prossima gara e concentrarci sul Manchester City".



G.M.