Serie A, Roma-Empoli 2-0: super Dzeko avverte Juventus, Napoli e Lazio!

01/04/2017 22:37

SERIE A ROMA EMPOLI/ Grazie ad una doppietta di Edin Dzeko (che sale a quota 33 gol in stagione) la Roma liquida l'Empoli allo stadio 'Olimpico'. Un successo fondamentale per i giallorossi che avvertono in un colpo solo Juventus e Napoli, impegnate domani sera al 'San Paolo', e la Lazio, prossima avversaria degli uomini di Spalletti nel derby di martedì che vale l'accesso in finale di Coppa Italia.

ROMA-EMPOLI 2-0

12' Dzeko, 56' Dzeko

CLASSIFICA: Juventus 73; Roma 68*; Napoli 63; Lazio 60*; Inter 55; Atalanta 55; Milan 53; Fiorentina 48; Sampdoria 41; Torino 40; Chievo 38; Udinese 36; Bologna 34; Cagliari 32; Sassuolo 31*; Genoa 29; Empoli 22*; Palermo 15; Crotone 14; Pescara 12.

*una partita in più