Roma-Empoli, Dzeko da record: nessuno come lui!

01/04/2017 22:04

ROMA EMPOLI DZEKO - Stagione magica per Edin Dzeko. Il bosniaco, dopo un primo anno difficile nella Capitale, sta segnando adesso a valanga con la maglia della Roma. Sono già infatti 33 le reti messe a segno in tutte le competizioni dall'ex centravanti di Wolfsburg e Manchester City: mai nessun calciatore giallorosso aveva raggiunto tali numeri nell'arco di una stagione. Dzeko ha finora segnato 23 gol in campionato, 8 in Europa League e 2 in Coppa Italia: un bottino destinato ad essere ancora più sostanzioso da qui a giugno.



G.M.