Sassuolo-Lazio, Lombardi: "La vittoria ci serve come carica per il derby"

01/04/2017 21:55

SASSUOLO LAZIO/ Entrando dalla panchina al posto di Felipe Anderson, Cristiano Lombardi ha contribuito al successo della Lazio sul campo del Sassuolo, mettendo in mezzo il pallone deviato da Acerbi prima e Consigli poi nella porta degli emiliani. Una grande soddisfazione per il giovane cresciuto nel settore giovanile di Formello: "Questa vittoria serve a darci la carica per il derby e per la sfida con il Napoli - ha dichiarato Lombardi ai microfoni di 'Lazio Style Radio' - La cattiveria che mettiamo noi giovani, come me e Murgia, credo sia dettata anche da un po' di fame. Veniamo dal niente, dal settore giovanile, senza esperienza e passato. Dobbiamo dimostrare qualcosa. Ogni volta che entro so che può essere un'occasione speciale, voglio far ricredere chi dubita di noi giovani in un campionato così importante".

S.F.