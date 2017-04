Serie B, classifica marcatori: Pazzini allunga ma Caputo non si ferma

Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

01/04/2017 21:46

CLASSIFICA MARCATORI SERIE B / Abbiamo vissuto un'intensa giornata di news Serie B. Tante sono state le gare giocate oggi visto che lunedì si torna già in campo per il turno infrasettimanale. La classifica dei marcatori è stata smossa ancora una volta nelle parti altissime. Ha allungato Giampaolo Pazzini in vetta con la ventesima rete che ha sbloccato la gara Trapani-Verona.

Capocannoniere Serie A, Pazzini e Caputo continuano a segnare

Dietro il 'Pazzo' insegue Ciccio Caputo dell'Entella che oggi ha segnato il gol del momentaneo 1-2 contro il Brescia prima che un clamoroso autogol di Iacobucci ristabilisse il pari. L'ex centravanti del Bari è a quota sedici. Si muove anche Franco Ceravolo, 14° gol oggi, che con una rete in Spezia-Benevento, su calcio di rigore, stacca Massimo Coda e Federico Dionisi di una distanza.

Rimangono abocca asciutta anche Mirco Antenucci, Samuel Di Carmine, Gianluca Litteri, Matteo Ardemagni, Andrea Caracciolo, Daniel Ciofani, Gianluca Litteri, Pablo Granoche, Kevin Lasagna e Felipe Avenatti. Invece segna una rete Daniele Cacia e si porta per l'ennesima volta nella sua carriera in doppia cifra. Sicuramente la Serie B ha regalato emozioni anche questa settimana, ma attenzione perchè lunedì si torna già in campo quando sarà il momento di Frosinone-Avellino.



C'è ancora tanto tempo per definire il capocannoniere della cadetteria e, anche se Giampaolo Pazzini sembra il favorito, non è detta ancora l'ultima parola. Ciccio Caputo rappresenta una valida alternativa, ma c'è da fare attenzione anche agli outsider. C'è anche da premiare chi con grande sacrificio sta raggiungedo risultati mai sfiorati nemmeno prima in categoria. Una menzione in questo caso va fatta per Massimo Coda, che oggi non ha segnato ma a tredici reti ha siglato il suo record italiano e insegue quei diciotto gol fatti con la maglia del Nova Gorica.