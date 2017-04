Sassuolo-Lazio, UFFICIALE: la Lega assegna l'autorete a Consigli

01/04/2017 21:32

SASSUOLO LAZIO/ Colpo di scena al termine di Sassuolo-Lazio: la Lega Serie A si è espressa ufficialmente sul secondo gol dei biancocelesti. Quello che in precedenza sembrava un autogol di Acerbi, è diventata un'autorete di Consigli. Al minuto 83 del match, Lombardi mette al centro un pallone che Acerbi devia involontariamente verso la sua porta: Consigli lo tocca ma non riesce ad impedire che finisca in rete. La motivazione della Lega? Con la deviazione del difensore neroverde, la palla sarebbe finita fuori e quindi l'intervento sfortunato del suo portiere è stato decisivo.

S.F.