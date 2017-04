INSTAGRAM - Juventus, carica Pjaca: "Il recupero inizia oggi!"

01/04/2017 21:05

JUVENTUS PJACA - Marko Pjaca non si abbatte dopo il grave infortunio rimediato in settimana nel match tra Croazia ed Estonia. Il talento della Juventus, operato a Villa Stuart dal Professor Mariani, ha un messaggio per i suoi tifosi: "Con il cuore desidero ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicini negli ultimi giorni. Il vostro sostegno è stato fondamentale per me e mi dà la carica per recuperare nel minor tempo possibile - ha postato Pjaca su Instagram - Recupero che, grazie al grande staff medico che c'è qui a Roma, inizia oggi".



G.M.