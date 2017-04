Sassuolo-Lazio, Di Francesco: "Colpa nostra. Le big mi cercano? Fa piacere"

01/04/2017 21:15

SASSUOLO LAZIO/ Eusebio Di Francesco ha analizzato ai microfoni di 'Premium Sport' il ko del Sassuolo contro la Lazio: "La colpa è nostra. Una partita del genere dominata nel primo tempo, dovevamo portarla a casa. Mi fa arrabbiare il fatto che questa squadra si accontenti alle volte, e i risultati alla fine sono questi. Noi siamo responsabili dei nostri errori e del nostro destino. Io penso che la squadra abbia messo in campo quasi tutto, sotto l’aspetto agonistico non posso dire nulla. Siamo andati in balia solo per 5 minuti. Facendo questo gioco, avremmo dovuto segnare molto di più. Nel primo tempo Consigli non ha preso un tiro in porta. Dobbiamo crescere ancora tanto”. Poi sulla sua permanenza o meno a Reggio Emilia. “Futuro? Ci dobbiamo incontrare con la società. Ho due anni di contratto con il Sassuolo, e di concreto al momento c’è solo questo. L’attenzione delle big? Tutto fa piacere, ma ora non ho voglia di parlarne perché sono arrabbiato per questo risultato. Una partita del genere la dobbiamo chiudere prima".

S.F.