02/04/2017 04:08

NAPOLI JUVENTUS MONTERVINO / Grande attesa a Napoli per la doppia sfida contro la Juventus. Francesco Montervino, ex capitano degli azzurri, postando una foto che lo ritraeva in un constrasto con Nedved (ex centrocampista bianconero), ha lasciato un breve commento sul suo profilo Facebook: "Su ogni pallone, senza mai mollare".

M.D.A.