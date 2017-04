Calciomercato Roma, Baldissoni su Spalletti: "Vinca un trofeo, poi ne riparliamo"

01/04/2017 20:41

ROMA BALDISSONI SPALLETTI - Continua a tenere banco sempre la questione legata al futuro di Luciano Spalletti per il calciomercato Roma. Sulle ultime vicende di calciomercato e sul rinnovo del tecnico di Certaldo è intervenuto Mauro Baldissoni: "Non abbiamo elementi nuovi. Se resta solo se vince, che vinca un trofeo e poi ne riparliamo - ha sottolineato il Dg giallorosso a 'Premium Sport' prima del fischio d'inizio dell'anticipo con l'Empoli - Sono tutti discorsi da rinviare alla fine, abbiamo tanto di cui preoccuparci: abbiamo davanti i mesi più delicati, non possiamo pensare a cosa fare".

Roma, Baldissoni su futuro Spalletti e Napoli-Juventus

Baldissoni prosegue: "La vittoria di un trofeo? Finché dipende da noi, come martedì, dobbiamo essere in grado di vincere la partita, dobbiamo fare affidamento su quello che dobbiamo fare noi. In campionato non è così, non dipende solo da noi, ma ci proveremo fino alla fine ed è questo che dice sempre l'allenatore. Cena Pallotta-Spalletti? Prossima volta invitiamo anche voi giornalisti, così sarete presenti".

NAPOLI-JUVE - "Dobbiamo preoccuparci della gara di questa sera, dobbiamo fare il nostro dovere. Domani saremo spettatori, in ogni caso facendo il nostro dovere potremmo averne dei benefici. Meglio se perde il Napoli o la Juve? Noi abbiamo il dovere di essere ambiziosi".



EMPOLI - "Oltre al risultato dobbiamo avere l'approccio giusto ed essere nelle condizioni giuste di una squadra che vuole vincere oggi, martedì ed essere sempre protagonisti. Da qui in avanti non si èuò più sbagliare, sono i mesi più importanti".