Sassuolo-Lazio, Inzaghi a Felipe Anderson: "Doveva restare a guardare Lombardi"

01/04/2017 20:34

SASSUOLO LAZIO/ Simone Inzaghi ha commentato a 'Sky Sport' la vittoria in rimonta ottenuta dalla Lazio sul campo del Sassuolo: "Lazio con la testa altrove? No, abbiamo sbagliato l'approccio contro una squadra organizzata come il Sassuolo. Nonostante questo, se non ci fosse stato il miracolo di Cannavaro avremmo ribaltato nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo vinto una partita importantissima anche grazie ai ragazzi che sono entrati".

NERVOSISMO - "Nervosismo al momento dei cambi? Probabilmente non erano contenti. Quando giocavo io e venivo sostituito non ero contento. Ci siamo abbracciati tutti insieme ed è passato tutto, sicuramente quando Felipe Anderson e Hoedt si rivedranno, capiranno di aver sbagliato. Felipe Anderson è rientrato negli spogliatoi ed ha sbagliato perché Lombardi lo ha guardato tanto dalla panchina in questa stagione, oggi ha fatto venti minuti importanti e Felipe doveva guardarlo".

CHAMPIONS LEAGUE - "Se penso alla Champions? Ora la testa è al derby, prima di oggi abbiamo pensato al Sassuolo senza fare calcoli".

S.F.