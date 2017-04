01/04/2017 20:27

ROMA EMPOLI MARIO RUI - Mario Rui, ex della sfida, ha parlato nel pre-partita di Roma-Empoli: "Per me stasera è una gara particolare - ha detto il terzino giallorosso a 'Roma TV' - Non dobbiamo pensare al derby ma solo all'Empoli, dare il massimo e vincere. Stiamo bene, anche chi è tornato dalla Nazionale è carico. Abbiamo tutto per fare bene stasera e conquistare i tre punti".



G.M.