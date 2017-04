PAGELLE E TABELLINO DI ROMA-EMPOLI: Dzeko implacabile, Thiam ci crede

Andrea Corti (@cortionline)

PAGELLE E TABELLINO DI ROMA EMPOLI PROMOSSI E BOCCIATI / Una Roma al piccolo trotto si impone senza grossi affanni su un Empoli comunque ben messo in campo: sugli scudi ancora una volta Edin Dzeko, che con una doppietta raggiunge quota 33 reti stagionali (mai nessuno come lui nella storia del club giallorosso). Nell'Empoli convincente la prestazione di Thiam.

ROMA

Szczesny 6,5 - In avvio sbaglia l'uscita su Thiam ma per sua fortuna il guardalinee lo grazia alzando la bandierina. In avvio di ripresa nega il gol a Marilungo con un balzo miracoloso.

Manolas 6 - Partita di ordinaria amministrazione, soffre poco gli attaccanti avversari.

Fazio 6 - Gioca col pilota automatico, raramente gli capita di doversi affannare. Dall'85' Juan Jesus sv.

Rüdiger 6 - Entra nell'azione dell'1-0 'spizzando' il pallone che arriva a Dzeko. Per il resto fa a sportellate con Thiam, che a volte lo mette in crisi.

Bruno Peres 6 - In miglioramento rispetto alle ultime apparizioni.

Paredes 6 - Gioca da regista, patisce un po' la mancanza di compagni che lo aiutino in mezzo al campo. Ma quando i ritmi non sono troppo elevati il suo saper giocare a calcio è un qualcosa di lampante.

Nainggolan 6 - Gioca da trequartista nell'iper-offensivo 3-3-1-3 proposto da Spalletti: ormai è difficile chiedergli di tornare a fare il mediano, ma la qualità e l'incisività con cui gioca sono in pochi ad averle.

Mario Rui 5,5 - Contro la sua ex squadra non riesce ad andare oltre al suo compitino.

Salah 7 - Con la sua velocità crea più di un problema alla difesa dell'Empoli ma al momento del dunque non è mai risoluto. Molto meglio da assistman, come quando regala a Dzeko la palla del 2-0. Sfortunato quando di testa colpisce la traversa.

Perotti 6 - Ha la palla buona di testa ma invece di fare sponda prova inutilmente a inquadrare la porta. Bella la sua apertura nell'azione del raddoppio. Dal 62' Grenier 6 - Mezz'ora di buona gestione del pallone.

Dzeko 7,5 - Spesso gli si rimprovera di non segnare i gol 'sporchi': il tiro di stinco che vale l'1-0 è forse l'eccezione che conferma la regola, così come la rete del 2-0 è da bomber spietato che spesso gli si rimprovera di non essere. Lui va avanti per la sua strada, facendo segnare sul tabellino dei marcatori i gol numero 32 e 33 della fenomenale stagione di Edin Dzeko: record nella storia del club. Dal 72' Totti sv - Entra nel tripudio della folla. Ogni volta che tocca la palla è un piacere per gli occhi di chi ama questo sport, ma il suo match non è giudicabile.

All. Spalletti 6 - Schiera la squadra (anche a causa di alcune assenze) con il modulo che fu dell'Ajax di van Gaal: a risentirne è l'equilibrio della squdra, che in più di un'occasione prende qualche rischio di troppo. Comunque raggiunge il risultato col minimo sforzo: ora il derby di ritorno di Coppa Italia rappresenterà un passaggio decisivo per la sua storia sulla panchina della Roma, che sembra essere davvero vicina alla fine.

EMPOLI

Skorupski 6 - Incolpevole sui gol, poco altro da segnalare.

Laurini 6 - Attento su Perotti e Mario Rui, riesce spesso a farli girare al largo.

Veseli 5,5 - Incerto in occasione dei gol, soffre la velocità dei trequartisti della Roma.

Barba 5 - Se la vede con Dzeko riuscendo a volte a limitarlo. Sul 2-0 sbaglia insieme a Veseli. Dal 77' Kosic sv.

Pasqual 5,5 - Se la vede con Salah e Bruno Peres, limitando i danni. In avanti fa poco.

Krunic 6 - Sfiora di testa il gol che avrebbe potuto riaprire il match.

Buchel 6 - Davanti alla difesa l'insidia più importante che deve fronteggiare sono gli inserimenti di Nainggolan. E di questi tempi non è facile per nessuno.

Croce 6 - Cerca di inserirsi con alterne fortune. La sua sostanza aiuta la sua squadra a evidenziare gli squilibri tattici degli avversari.

El Kaddouri 5,5 - Sfiora il gol alla mezz'ora con un tiro che finisce sull'esterno dlela rete. Non approfitta in pieno degli spazi che il modulo super-offensivo della Roma gli regalerebbe. Qando esce Marilungo va a giocare di punta. Dal 72' Maccarone sv - entra a partita ormai decisa.

Marilungo 5 - Ha una grande occasione per realizzare l'1-1 ma spedisce il pallone in Curva Nord. Dopo una manciata di secondi della ripresa Szczesny gli toglie la gioia di quello che sarebbe stato un gran gol. Dal 58' Tello 5 - Va a rinforzare il centrocampo, forse sarebbe servito un attaccante di razza.

Thiam 6,5 - L'assistente di Massa gli segnala un fuorigioco inesistente: il suo scatto e il suo controllo avevano procurato un rigore netto all'Empoli. Ingaggia un duello senza esclusione di colpi con Rüdiger, mettendolo più di una volta in difficoltà.

All. Martusciello 5,5 - La sua squadra è messa in campo piuttoisto bene, ma paga ancora una volta la mancanza di cattiveria nei momenti decisivi. Non del tutto comprensibile la scelta di sostituire Marilungo con un centrocampista.

Arbitro Massa 5 - Pronti via e l'assistente sbaglia la chiamata sul fuorigioco di Thiam: sarebbe stato rigore e probabilmente anche espulsione di Szczesny. Per il resto ordinaria amministrazione, ma la frittata è ormai fatta.

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Manolas, Fazio (85' Juan Jesus), Rüdiger; Bruno Peres, Paredes, Nainggolan, Mario Rui; Salah, Perotti (62' Grenier); Dzeko (72' Totti). A disp.: Alisson, Lobont, Vermaelen, Nura, Emerson, Gerson, El Shaarawy. All. Spalletti.

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Veseli, Barba (77' Kosic), Pasqual; Krunic, Buchel, Croce; El Kaddouri (72' Maccarone); Marilungo (58' Tello), Thiam. A disp.: Pugliesi, Pelagotti, Bellusci, Zambelli, Dimarco, Mauri, Zajc, Mchedlidze, Pucciarelli. All. Martusciello.

Arbitro: Massa di Imperia

Ammoniti: 42' El Kaddouri (E)

Marcatori: 12' e 56' Dzeko (R)