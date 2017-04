Sassuolo-Lazio, sollievo Immobile: "Non era facile. Ora la Roma..."

01/04/2017 20:14

SASSUOLO LAZIO/ Ciro Immobile ha commentato ai microfoni di 'Sky Sport' la vittoria ottenuta dalla Lazio in casa del Sassuolo:

"A volte il campionato ti mette di fronte anche partite di questo genere, contro una squadra ben messa in campo. Molte squadre hanno fatto fatica qui, noi siamo riusciti a portarla a casa e ad essere squadra soprattuto nella ripresa. Nazionali e derby hanno influito sul primo tempo? Entrambe, anche con l'Udinese prima del derby d'andata non avevamo fatto benissimo. Era da 16 che un attaccante della Lazio non segnava quanto me? La storia di questa squadra è formata da grandi campioni come Rocchi, Crespo, gente che ha segnato tanti gol, Chinaglia, Giordano. Volevo continuare questa tradizione e ci sto riuscendo grazie all'aiuto dei compagni, del mister e dei tifosi. Il derby? E' importante fare bene come all'andata, scendere in campo per vincere e lottare su ogni pallone. Alla fine, se scendi in campo così il risultato può darti ragione. La Roma è una squadra fortissima che vorrà ribaltare la situazione".

S.F.