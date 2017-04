Calciomercato Napoli, dg Atalanta: "Conti? Pronti i top club europei"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

01/04/2017 19:31

CALCIOMERCATO NAPOLI CONTI MARINO / Il Napoli dovrà operare in vari settori nella prossima sessione di calciomercato, date le tante richieste per i propri gioielli e le condizioni fisiche da valutare di alcuni elementi della rosa di Sarri.

Nella retroguardia c'è da fare attenzione ai portieri, con Sepe e Rafael che potrebbero dire addio alla maglia azzurra. Per il portiere campano l'addio pare ormai scontato, provando a trovare l'accordo per una cessione a titolo definitivo, evitando una nuova avventura in prestito. Da valutare invece la situazione di Rafael che, così come in Coppa Italia contro lo Spezia, potrebbe trovare spazio domani nel match con la Juventus, date le condizioni precarie di Reina.

In difesa Koulibaly pare avviarsi verso la conferma in rosa, nonostante le richieste che continuano a giungere in ogni mercato Napoli. Difficile però trattenere entrambi i terzini titolari, Ghoulam e Hysaj. Per entrambi non mancano le richieste, con Sarri che alle loro spalle non ha altrenative nelle quali crede davvero. Si tratta di Strinic e Maggio che, per caratteristiche ed età, non hanno mai davvero convinto l'ex tecnico dell'Empoli.

In questa zona di campo potrebbe dunque cambiare molto, con Giuntoli che si guarda intorno, prendendo in seria considerazione anche il profilo di Conti dell'Atalanta.

Calciomercato Napoli, Giuntoli non molla Conti: concorrenza agguerrita

Del futuro di Conti ha parlato il direttore generale dell'Atalanta, Umberto Marino, che ha risposto alle domande dei cronisti a margine di un convegno di diritto presso l'Associazione Italiana Avvocati dello Sport. Il Napoli, così come altri club di serie A, dovrà lottare duramente con molti top club europei: "E' motivo d'orgoglio per noi sapere che i nostri ragazzi sono nel mirino dei club più importanti d'Europa".

CONTI - "E' uno di quei giocatori che sono nati e cresciuti nel nostro vivaio. Non c'è una soddisfazione più bella del vedere questi ragazzi arrivare a conquistare grandi traguardi e la Nazionale".