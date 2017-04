Serie A, Sassuolo-Lazio 1-2: 'regalo' di Acerbi, continua il sogno Champions

01/04/2017 19:52

SERIE A SASSUOLO LAZIO / Tante occasioni ed emozioni nell'anticipo della 30esima giornata di Serie A tra Sassuolo e Lazio. Nel primo tempo, dopo un inizio aggressivo, i biancocelesti hanno mostrato alcune disattenzioni che hanno portato al rigore segnato da Berardi, valso il vantaggio neroverde. Subito dopo, è stato Defrel a salvare Strakosha tirando di poco a lato. Così, riordinate le idee, gli ospiti si sono gettati in attacco trovando il gol del pareggio con Immobile, che allo scadere della prima frazione ha sfiorato anche la doppietta (pallone salvato sulla linea da Cannavaro). Nella ripresa, la gara è proseguita con grande equilibrio e occasioni da entrambe le compagini, anche se sono da evidenziare i tanti errori dovuti a stanchezza e mancanza di lucidità. Nel finale il tiro-cross di Lombardi è stato deviato in rete da Acerbi. Così, nonostante l'arrembaggio finale dei neroverdi (che hanno colpito anche un palo con Pellegrini), i biancocelesti sono riusciti a portare a casa tre punti fondamentali per la zona Champions League.

Sassuolo-Lazio 1-2: 27' Berardi rig. (S); 43' Immobile (L); 84' Acerbi autogol (L)

CLASSIFICA: Juventus 73; Roma 65; Napoli 63; Lazio 60; Inter 55; Atalanta 55; Milan 53; Fiorentina 48; Sampdoria 41; Torino 40; Chievo 38; Udinese 36; Bologna 34; Cagliari 32; Sassuolo 31; Genoa 29; Empoli 22; Palermo 15; Crotone 14; Pescara 12.

M.D.A.