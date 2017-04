Calciomercato Milan, da Kolasinac a Deulofeu: il punto sulle operazioni in entrata

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

01/04/2017 18:40

CALCIOMERCATO MILAN / Il closing della cessione deve ancora avvenire, ma in casa Milan è inevitabile parlare del prossimo calciomercato estivo. La proprietà cinese si insedierà, salvo sorprese, tra il 13 e il 14 aprile. Ma nel frattempo in questi mesi Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, dirigenti già designati da tempo, hanno lavorato su diverse piste per farsi trovare pronti ad operazione di compravendita completata. Sembra che ormai siamo al rush finale e pertanto i due manager ex Inter potranno presto far fruttare il lavoro condotto nelle scorse settimane e anche in questi giorni. Ci sono aspettative importanti per il prossimo calciomercato Milan.

Calciomercato Milan, il punto sugli affari in entrata

In questi giorni soprattutto per quanto riguarda il mercato in entrata si è parlato molto in chiave Milan. Dalle ultime indiscrezioni emerse, Fassone e Mirabelli avrebbero già in pugno due giocatori: si tratta di Sead Kolasinac e Mateo Musacchio. Sono il terzino sinistro dello Schalke 04 e il difensore centrale del Villarreal i primi possibili colpi del nuovo 'Diavolo' targato Cina. Però è necessario che il closing non slitti più, altrimenti i due giocatori potrebbero decidere di firmare per altre squadre. Lo stallo societario rossonero in questi mesi ha bloccato non poche situazioni di mercato. Se Kolasinac può arrivare al Milan a parametro zero, vista la scadenza del contratto fissata a giugno, invece per Mateo Musacchio serve un investimento di almeno 15 milioni.

A centrocampo per il momento non si sta muovendo nulla ancora. Si stanno sondando alcune piste, però non sono partite trattative o discorsi approfonditi. Comunque Mirabelli si è presentato a Sassuolo-Lazio in tribuna e tra gli osservati speciali ci sono Lorenzo Pellegrini tra i neroverdi e Lucas Biglia nella squadra di Simone Inzaghi. Il primo, però, può tornare alla Roma in virtù di un accordo preso tra i due club: bastano circa 10 milioni. Per l'attacco piace sempre il biancoceleste Keità Baldé, in scadenza di contratto a giugno 2018. Mirabelli lo segue da tempo e può essere un obiettivo concreto soprattutto nel caso in cui Gerard Deulofeu non rimanesse. Lo spagnolo è dell'Everton e c'è il Barcellona che può esercitare la clausola di recompra versando 12 milioni, per poi decidere se tenerlo oppure venderlo per realizzare una plusvalenza. Il Milan, dunque, attende le mosse altrui prima di poter agire.