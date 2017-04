Sassuolo-Lazio, Cannavaro in rovesciata salva il risultato

01/04/2017 18:47

SASSUOLO LAZIO CANNAVARO IMMOBILE / Un Immobile scatenato, che sigla contro il Sassuolo la sua 50esima rete in serie A. Un gol importante, che vale l'1-1, dopo il rigore siglato da Berardi. Poco dopo però l'attaccante partenopeo sfiora la rete del vantaggio, trovando sulla propria strada solo Paolo Cannavaro.

Il centrale di Di Francesco s'immola al posto di Consigli, esibendosi in una splendida rovesciata. Non è la prima della sua carriera, avendone fatto sfoggio già col Napoli. Stavolta però non serve a segnare un gol, bensì a salvarlo. Palla che ricade ben al di fuori della porta e risultato ancora fermo sul pari.

