Pro Vercelli-Bari 1-0, Longo: "Vittoria fondamentale"

Marco Orrù

01/04/2017 18:34

PRO VERCELLI BARI LONGO / Moreno Longo ha parlato a Sky Sport dopo Pro Vercelli-Bari, gara che la sua squadra ha vinto con il risultato di 1-0. Ecco le sue parole: ''Per noi è una vittoria fondamentale. Col Verona il successo era sfumato alla fine e oggi c'era un po' di apprensione dopo aver sciupato il gol del ko. Faccio i complimenti ai miei ragazzi per la crescita. Dobbiamo continuare così, rimanere concentrati, sapendo che mancano ancora nove partite e i punti in palio sono tanti ancora. Il discorso ai miei nel finale? Era basato sulla motivazione. Veniamo da un ottimo periodo e il morale è alto. Mi fido dei miei ragazzi, ma ci sono tanti giovani. Bisogna tenerli sempre sulla corda, cercando di rimanere tutti sul pezzo''.