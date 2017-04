Pisa-Salernitana 0-1, Bollini: "Possiamo guardare avanti con serenità"

Marco Orrù

01/04/2017 18:30

PISA SALERNITANA BOLLINI / Alberto Bollini può essere solo che soddisfatto della prestazione dei suoi contro il Pisa. La Salernitana si è imposta 0-1 giocando una partita di grande intensità. Ecco le parole del mister a Sky Sport: ''Playoff? I numeri parlano chiaro. Avevo detto ai ragazzi che dovevamo toglierci dalle zone pericolose. Ora possiamo guardare avanti mantenendo il nostro gioco. E' giusto provarci e continuare a crederci. Siamo vicini alla zona playoff, come mai eravamo stati da inizio campionato. Il nostro pubblico ci darà una mano. Non abbiamo disputato un bel primo tempo, il Pisa si è chiuso bene. Nella ripresa siamo stati più concreti e dopo il gol non abbiamo concesso nulla. Il gruppo ha il giusto entusiasmo e l'entrata di Rosina, non solo per il gol, dimostra che c'è un gruppo positivo''.