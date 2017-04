Premier League, Chelsea-Crystal Palace 1-2: Benteke e la rimonta lampo

01/04/2017 17:58

CHELSEA CRYSTAL PALACE BENTEKE / Brutta sconfitta casalinga per il Chelsea di Conte, che passa in vantaggio con Fabregas dopo soli 5' di gioco, per poi subire l'altrettanto rapida rimonta del Crystal Palace.

Una gara molto combattuta, che non risparmia i cartellini gialli, anche se sul fronte delle emozioni, il tutto si esaurisce in fretta. Al 9' Zaha pareggia e all'11' Benteke sigla il gol decisivo che vale quota 31 punti, ovvero 6 lunghezza sopra l'Hull City, ad oggi retrocesso.

Prima del match Conte aveva parlato dell'importanza di questa gara ma i tre punti non sono arrivati. Li ha conquistati invece il Tottenham, secondo a -7 punti. La lotta al titolo pare riaprirsi.

CHELSEA-CRYSTAL PALACE 1-2: 5' Fabregas (C), 9' Zaha (P), 11' Benteke (P)

CLASSIFICA: Chelsea 69, Tottenham 62, Liverpool 59, Manchester City 57, Manchester United 53, Arsenal 50, Everton 50, West Bromwich 44, Stoke City 36, Watford 34, Southampton 33, Bournemouth 33, Leicester 33, West Ham 33, Burnley 32, Crystal Palace 31, Swansea 27, Hull City 27, Middlesbrough 22, Sunderland 20.

L.I.