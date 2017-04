Sassuolo-Lazio, Tare: "Settimana cruciale, oggi vogliamo vincere"

01/04/2017 17:43

SASSUOLO LAZIO TARE / Igli Tare, dirigente della Lazio, ha fatto il punto sulla sua squadra a pochi minuti dalal gara col Sassuolo: "Chi conosce il derby di Roma sa che è difficile. Tutta la settimana abbiamo lavorato parlando chiaro perché è un momento fondamentale per noi - dice a 'Premium Sport' - Ora tutta la concentrazione è sul Sassuolo. Formazione odierna? E' un segnale chiaro di come noi vogliamo affrontare questa partita. Questa settimana la squadra non è stata al completo, è stato difficile prepararci nel migliore dei modi ma abbiamo giocatori esperti. Stasera dobbiamo essere capaci di dimostrare di vincere. Il gruppo è consapevole che è una settimana cruciale per la stagione perché ci può dare o togliere tanto. Obiettivi? Mi piace stare coi piedi per terra, il calcio è imprevedibile: una gara sbagliata può cambiare la stagione".

M.D.A.