Calciomercato Sassuolo, Carnevali: "Vogliamo tenere Di Francesco, su Pellegrini..."

01/04/2017 17:36

CALCIOMERCATO SASSUOLO CARNEVALI / Giovanni Carnevali, dirigente del Sasssuolo, ha fatto il punto sulla sua squadra e sulle voci di calciomercato che circondano alcuni elementi del club. Parlando di Berardi, si è detto predisposto a valutare le richieste. Su Di Francesco, invece, è stato più preciso: "Per quanto riguarda il mister, sono convinto che sarà qui anche il prossimo anno - dice a 'Premium Sport' - Vogliamo tenerlo, lui è il meglio che ci possa essere per il nostro progetto. Pranzo con Corvino? Non mi preoccupa, sono sereno. Pellegrini per 11 milioni alla Roma? Dovrebbe tornare da loro come da accordo - prosegue Carnevali - Dobbiamo vedere se loro vorranno esercitarlo e lui cosa vuole fare: abbiamo un ottimo con loro, come dimostrano gli affari fatti in questi anni".

GIOVANI - "Il nostro progetto giovani a proprietà lo ha voluto sin dall'inizio. Ci gratifica vedere anche altri club proseguire su questa linea. A breve costruiremo un centro sportivo nuovo per puntare du quello che è il settore giovanile. Dobbiamo fare le cose in modo semplice".

MOTIVAZIONI - "Le motivazioni bisogna sempre trovarle dentro, per un professionista sono la base di tutto. Non dipedono da un obiettivo. Il nostro è quello di crescere settimana dopo settimana. Viareggio? Per me è stata una grandissima soddisfazione, arrivata dopo poco tempo dal nostro inizio di lavoro qui. Il nostro lavoro sta portando grandi risultati".

M.D.A.