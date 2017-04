Perugia-Vicenza 1-0, Bucchi: "Tre punti pesantissimi anche per come sono arrivati"

Marco Orrù

01/04/2017 17:29

PERUGIA VICENZA BUCCHI / Cristian Bucchi può solo essere felice dopo Perugia-Vicenza gara vinta allo scadere con un gol di Mustacchio. Ecco le sue parole a Sky Sport: ''Oggi è stata una vittoria bellissima, che ci permette di crescere anche per quanto riguarda la mentalità. Quando si gioca per un obiettivo importante vincere al 90' è fondamentale, vuol dire che ci siamo anche psicologicamente. Nel girone d'andata questa partita non l'avremmo vinta, magari finivamo pure per perderla. Il Vicenza ha fatto una buona gara sia in fase difensiva che in quella offensiva. Non subire gol è un altro dato importante a questo punto della stagione. Sono tre punti pesantissimi''.